РИАМО - 29 сен. Жители Московской области могут получить ИТ-образование за половину стоимости образовательных программ в рамках проекта «Цифровые профессии», сообщает пресс-служба Минцифры России.

Мероприятия по развитию цифровых компетенций и цифровой грамотности являются частью национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Так, граждане могут пройти обучение по таким востребованным программам, как Data Science, веб-аналитика, Product Manager, мобильная разработка, технологии анализа данных, тестирование ПО, технологии искусственного интеллекта, веб-разработка и другим.

Программы предоставили компания «Нетология», университет «Иннополис», ИТМО, центр образовательных компетенций НТИ, GeekBrains, Skillfactory, «Яндекс.Практикум», «СберУниверситет», Skyeng, «1С-Образование», «Инвольта образование», Финансовый университет, МГТУ имени Н.Э. Баумана, РЭУ имени Г.В. Плеханова и другие образовательные организации.

Обучение по каждой программе длится от 250 академических часов. По результатам учебы участники получат дипломы о профессиональной переподготовке.

В 2021 году пройти обучение при финансовой поддержке государства смогут не менее 25 тыс. слушателей по всей стране, а всего к 2024 году обучатся минимум 110 тыс. человек. Принять участие в проекте могут россияне старше 16 лет с дипломом о среднем профессиональном или высшем образовании.

Слушатели смогут приступить к обучению после выбора программы в каталоге и оплаты 50% стоимости курса в соответствии с договором. На данный момент стоимость программ начинается от 18 тыс. рублей.

В сентябре начинается обучение по 29 программам проекта «Цифровые профессии», в том числе по следующим направлениям: мобильная разработка, технологии анализа данных, технологии искусственного интеллекта, разработчик С++ и т.д. Каталог программ регулярно пополняется, он доступен на сайте оператора проекта «Университет-2035»: https://profidigital.ru/catalog/.