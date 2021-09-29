РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 сен. В городском округе Мытищи провели игры второго круга первенства центра физической культуры и спорта «Олимпик» по футболу среди детских дворовых команд, сообщает пресс-служба администрации округа.

В 11 туре отличились воспитанники инструктора по спорту Александра Сорокина: юные футболисты команды «Реальные кабаны» не дали ни единого шанса на успех соперникам из «Бостона», одержав убедительную победу с разгромным счетом 12:0.

Команда «Комета» получила техническое поражение в матче против «БигБена» – 0:3. Это уже вторая неявка игроков «Кометы» на игру. Согласно положению о первенстве они отстранены от дальнейшего участия в соревнованиях. В очередной раз фортуна была на стороне команды «Гранд»: подопечные инструктора по спорту Павла Индюшкина одержали верх над «Спартой» со счетом 4:2.

Интересно сложилась борьба за очки и в играх 12 тура. Команда «Ультра» оказалась в этот раз сильнее ребят из «Гранда» – 4:2, а соперничество между «Авангардом» и «Бостоном» завершилось со счетом 6:2.

В итоге после 12 туров места в турнирной таблице распределились следующим образом: 1 место – «Ультра» – 31 очко; 2 место – «Гранд» – 27 очков; 3 место – «БигБен» – 25 очков; 4 место – «Реальные кабаны» – 21 очко; 5 место – «Спарта» – 15 очков; 6 место – «Авангард» – 2 очков; 7 место – «Комета» – 6 очков; 8 место – «Бостон» – 3 очка.​