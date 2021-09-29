РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. В библиотеке микрорайона Львовский Подольска 5 октября пройдет встреча с заслуженной артисткой России Татьяной Николаевой, сообщается в группе «Библиотеки города Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

Библиотека №16 (взрослое отделение) приглашает на творческую встречу с заслуженной артисткой России Татьяной Николаевой. Она пройдет 5 октября, начало в 15:00. Библиотека находится в микрорайоне Львовский на улице Железнодорожная, 2.

Николаева окончила Московское музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова в 1967 году по классу академического вокала и тогда же стала солисткой Куйбышевского театра оперы и балета.

С 1992 по 1999 годы работала вокалистом-иллюстратором кафедры концертмейстерской подготовки Российской академии музыки имени Гнесиных. С 1992 по 2012 годы была солисткой образцового военного оркестра Почетного караула России. Являлась приглашенной солисткой военного оркестра Черноморского флота. С 2018 года – солистка Подольской филармонии. В ее репертуаре романсы и песни русских и советских композиторов.