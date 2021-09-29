РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 сен. В нескольких населенных пунктах подмосковного Домодедова 1 октября отключат электричество в связи с проведением плановых работ, сообщает пресс-служба администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Света не будет 2 часа в период времени с 9:00 до 17:00.

Электричества не будет в микрорайоне Востряково на улицах Каширское шоссе, Новая, Рябиновая, Заборьевская, Заборьевский проезд, Западная, Зеленая, Одинцовская, Пушкина, Совхозная, Чехова, Таможенная, Терминальная, Садовая, Петровская, Невская, Луговая, Лазурная, Рождественская, Радонежская, Отрадная, Степная, Филевская, Куликовская, Свободы, Дорожная, Полевая, Центральная, Янтарная, Васильковая, Весенняя, Успенская, Спасская, Бородинская, Вокзальная, Лесная, Октябрьская, Рощинская.

Также свет отключат в деревнях Старосъяново, Степыгино, Повадино и Острожки.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «Россети Московский регион» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)220-02-20.