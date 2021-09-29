РИАМО - 29 сен. Депутаты Московской городской думы единогласно приняли закон об установлении 11 октября памятной датой города Москвы – Днем Московского народного ополчения, передает корреспондент РИАМО.

«Голосование состоялось. За – 31, против – 0, воздержались – 0. С учетом поданных заявлений депутата Медведева и депутата Артемьева, за – 33, против – 0, воздержались – 0», – сказал депутат Степан Орлов.

Как отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, дата выбрана неслучайно. Именно 11 октября 1941 года была предпринята попытка прорыва из Вяземского котла.

Законопроект об установлении памятной даты внесен фракцией партии «Единая Россия» и депутатским объединением «Моя Москва» в год 80-летия формирования дивизий Московского народного ополчения и 80-летия Битвы за Москву.

«В поддержку этой инициативы в думу поступили письма от родственников ополченцев 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения, общества содействия сохранению памяти 2-й стрелковой дивизии народного ополчения сталинского района, Совета ветеранов МИД, Фонда «Мир ради жизни», и Музея обороны и других организаций», – отметил Шапошников.

Он добавил, что теперь этот день войдет в официальный календарь. Это позволит органам исполнительной власти и общественным некоммерческим организациям осуществлять планирование, а также включать соответствующие мероприятия в свои программы.