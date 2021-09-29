РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 сен. В подмосковном Домодедове за сутки выявили 7 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 13 310 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за сутки выявили 1223 случая заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлен 447 941 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 173 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 390 777 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>