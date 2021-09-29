РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 сен. В среду в городском округе Мытищи прошла видеоконференция с городом-побратимом Ангарском, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В ходе онлайн-встречи обсудили эпидемиологическую обстановку в городских округах.

«К сожалению, ситуация с ковидом остается напряженной. И в Ангарске и в Мытищах был спад, а теперь подъем, и это вызывает озабоченность у наших коллег и у нас. Поэтому вопрос вакцинации тоже остается острым. Более 48% нашего населения и населения Ангарска привились, но дойти до более высокого рубежа к сожалению пока не удается», - сказал председатель совета депутатов горокруга Андрей Гореликов.

Также на мероприятии обсудили работу молодежных парламентов, вопросы сферы образования.

«Проблемы практически везде одинаковые, где бы ни находились наши города-партнеры на территории РФ. Будем обмениваться опытом, брать лучшее, что есть у наших партнеров, передавать свои новшества и таким образом идти только вперед», - отметил Гореликов.

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