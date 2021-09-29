РИАМО - 29 сен. После завершения комплексного благоустройства парк «Яуза» станет одним из лучших пространств для отдыха у воды на территории столицы, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В среду мэр города Сергей Собянин осмотрел итоги комплексного благоустройства двух участков поймы реки Чермянки на северо-востоке города.

«Мы продолжаем многолетний проект благоустройства парка «Яуза» – огромного зеленого массива на северо-востоке Москвы. В этом году закончили еще два участка, на которых создано пространство для отдыха мирового уровня. В планах на следующие годы – остальные участки поймы реки», – сказал градоначальник.

По его словам, будет создан единый рекреационный маршрут от МКАД до Ростокинского акведука протяженностью более 16 км. Он будет связан природным парком «Лосиный остров», Главным ботаническим садом РАН, парком «Сокольники» и ВДНХ.

В 2020 году завершили комплексное благоустройство территорий вдоль Лазоревого, Чукотского и Тенистого проездов, Заповедной улицы и парка «Сад Будущего».

В текущем году работы по благоустройству проходили в пойме притока Яузы – реки Чермянки от улицы Мусоргского до проезда Дежнева и вдоль Юрловского проезда от улицы Молодцова. Общая площадь благоустройства составила 49,1 га. Таким образом, порядка 85 тыс. местных жителей получили качественное общественное пространство у воды.

По обоим берегам Чермянки появился экомаршрут длиной 4 км. Для перехода через реку возвели 8 мостов. Проведены работы по реабилитации местного пруда с устройством деревянного прогулочного настила и 4 видовых террас.

На берегу Чермянки обустроили панда-парк с двумя маршрутами для детей и взрослых, а также 2 памп-трека для начинающих и профессионалов. На месте заброшенного футбольного поля сделали новое с искусственным покрытием и системой подогрева.

Также рядом с футбольным полем обустроены 4 теннисных корта, площадка для игры в стритбол с трибунами в виде амфитеатра и множество других объектов спортивной инфраструктуры. Специалисты также провели масштабное озеленение и завершили работы по очистке русла реки Яузы вдоль Северодвинской улицы и в районе Яузской плотины.

В 2022-м и в последующие годы благоустройство поймы реки Яуза будет продолжено. В планах – участки вдоль Северодвинской улицы, от Широкой до Енисейской улицы, вдоль Олонецкого проезда и Сухонской улицы, от улицы Декабристов до улицы Мусорского, у Ростокинской камвольно-отделочной фабрики и Ростокинский акведук.