РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 сен. В управлении соцзащиты в подмосковном Королеве рассказали о выплатах по уходу за инвалидами, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты Московской области.

Выплаты на осуществление ухода за инвалидами по закону Московской области предоставляется неработающим лицам, имеющим место жительства в Московской области, за исключением лиц, обучающихся в образовательных организациях всех типов по очной и очно-заочной формам обучения, в возрасте от 18 до 65 лет и не имеющим группы инвалидности.

Кроме того, у заявителя не должно быть судимости или факта уголовного преследования. Также ухаживающий за инвалидом гражданин не должен быть болен алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, страдать хроническими и затяжными психическими расстройствами, а также активной формой туберкулеза.

В управлении соцзащиты уточнили, что такие выплаты являются новой мерой поддержки и устанавливается выплата только за инвалидами 1-2 группы, которым показана госпитализация в дома-интернат, но они выбрали уход на дому.

Также заявители должны пройти 8-часовой курс обучения в государственных организациях социального обслуживания Московской области практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными лицами.

Выплата устанавливается в размере двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Московской области для пенсионеров, на дату обращения за ее предоставлением. Выплата назначается на шесть месяцев, начиная с месяца подачи заявления.

Прием документов на предоставление выплаты в настоящее время возможен только через управление социальной защиты населения. Перечень документов, необходимых для предоставления выплаты, установлен Порядком предоставления ежемесячной выплаты, опубликованном на сайте Королевского УСЗН.

Заявление можно подать в Королевском управлении социальной защиты населения по адресу: Королев, ул. Циолковского, д. 29, к. 6 (Телефон для справок: 8(495)511-43-39) и в Юбилейном отделе социальной защиты населения по адресу: г.о. Королев, мкр Юбилейный, ул. Ленинская, д. 4, (Телефон для справок: 8(495)515-95-66).