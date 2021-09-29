РИАМО - 29 сен. Уши достаточно чистить один раз в неделю, кроме того, не стоит использовать для этого ватные палочки, сообщила в интервью РИАМО врач-оториноларинголог, фониатр, кандидат медицинских наук Анна Колесникова.

«Ватные палочки на самом деле не предназначены для гигиены ушей. Если прочитать инструкцию к ним, то там, как правило, написано, что их не следует применять на внутренних частях уха, носа и глаза. Когда человек чистит уши ватными палочками, он может протолкнуть серу вглубь слухового прохода, утрамбовать ее, что может привести к образованию серной пробки», — сказала Колесникова.

Она добавила, что также ватными палочками часто травмируется кожа слухового прохода, что приводит к развитию воспаления.

Самым неприятным возможным осложнением от чистки ушей ватными палочками является разрыв барабанной перепонки. Из-за этого в среднем ухе может развиться воспаление в виде острого среднего отита. При этом разрыв барабанной перепонки может самостоятельно не зарасти, тогда нужно будет оперативно лечиться.

«Человеческий слуховой проход имеет механизм самоочищения. Кроме того, ушная сера нужна организму — она защищает кожу слухового прохода от пыли, инфекций и аллергенов. Когда человек жует и разговаривает, стенки слухового прохода и волоски, находящиеся в его передней трети, тоже незначительно двигаются, и ушная сера выходит из слухового прохода самостоятельно», — пояснила Колесникова.

Она добавила, что снаружи ушную серу стоит убрать ватным жгутиком, уголком полотенца или просто пальцем.

Врач подчеркнула, что чем чаще убирать серу, тем больше ее образуется. Именно поэтому достаточно чистить уши 1 раз в неделю.

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