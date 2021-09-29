РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. В микрорайоне Климовск Подольска ускорили работы по замене тротуара вдоль парка «Дубрава» на улице Победы, подрядчик выделил дополнительную технику, сообщает теротдел администрации округа.

На месте также обычно присутствуют представители двух подрядных организаций, один из которых проводит работы по четной стороне, второй - по нечетной.

Подрядная организация, проводящая работы на тротуаре вдоль парка «Дубрава», приняла во внимание просьбу усилить рабочих техникой и свои обещания выполнила. В среду на нечетной стороне работают три трактора. В этот день планируют завершить земляные работы. В четверг подрядчик проступит к обустройству подушки из песка, после чего завезет бортовой камень и начнет работы по его установке.

В то же время по четной стороне работы проводят с недостаточным количеством людей и техники. Там работают 3 человека и 1 трактор. Руководителю подрядной организации указали на необходимость ускориться.