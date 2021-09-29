РИАМО - 29 сен. Если человек не может открыть рот, у него наблюдаются одышка, головокружение, боль в ухе, ему нужно срочно обращаться ко врачу, так как есть заболевания, промедление с лечением которых может привести к тяжелым последствиям, сообщила в интервью РИАМО врач-оториноларинголог, фониатр, кандидат медицинских наук Анна Колесникова.
Она отметила, что в то же время в некоторых случаях можно лечиться самостоятельно, например, во время насморка. Как правило, для этого используют жаропонижающие при лихорадке, сосудосуживающие при заложенности носа.
Колесникова подчеркнула, что есть заболевания, промедление с лечением которых может привести к тяжелым последствиям для пациента. Например, симптом острой потери слуха требует неотложной госпитализации и активной терапии.
Врач отметила, что для профилактики болезней нужны адекватное и разнообразное питание, закаливание и активный образ жизни. Стоит избегать стрессов, вовремя прививаться от коронавируса и гриппа, меньше посещать людные места во время подъема заболеваемости.
Дома должны быть комфортные условия с влажностью воздуха 40-50% и температурой плюс 18-22 градуса.
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