РИАМО - 29 сен. Если человек не может открыть рот, у него наблюдаются одышка, головокружение, боль в ухе, ему нужно срочно обращаться ко врачу, так как есть заболевания, промедление с лечением которых может привести к тяжелым последствиям, сообщила в интервью РИАМО врач-оториноларинголог, фониатр, кандидат медицинских наук Анна Колесникова.

«Симптомы, которые указывают на серьезность ситуации и говорят о необходимости незамедлительного вмешательства врачей, мы называем красными флагами. В оториноларингологии к ним относят невозможность открыть рот (тризм), одышку, головокружение, боль в ухе и выделения из него, а также резкую потерю слуха», — сказала Колесникова.

Она отметила, что в то же время в некоторых случаях можно лечиться самостоятельно, например, во время насморка. Как правило, для этого используют жаропонижающие при лихорадке, сосудосуживающие при заложенности носа.

Колесникова подчеркнула, что есть заболевания, промедление с лечением которых может привести к тяжелым последствиям для пациента. Например, симптом острой потери слуха требует неотложной госпитализации и активной терапии.

Врач отметила, что для профилактики болезней нужны адекватное и разнообразное питание, закаливание и активный образ жизни. Стоит избегать стрессов, вовремя прививаться от коронавируса и гриппа, меньше посещать людные места во время подъема заболеваемости.

Дома должны быть комфортные условия с влажностью воздуха 40-50% и температурой плюс 18-22 градуса.

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