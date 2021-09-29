РИАМО - 29 сен. Депутаты Московской городской думы в первом чтении одобрили увеличение штрафов за нарушение тишины водителями по ночам, передает корреспондент РИАМО.

«За - 29, против - 1, воздержались - 3», - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Законопроект в столичную думу внес мэр Москвы Сергей Собянин. Инициатива ужесточает ответственность о преднамеренном нарушении тишины автомобилистами.

В городе установят шумомеры. Устройства появятся в традиционных местах встреч гонщиков, использующих автомобили без глушителей, а также в жилых комплексах.

Предлагается внести в КоАП ответственность в виде штрафа за нарушение тишины с 23:00 до 7:00 в размере 5 тыс. рублей для граждан и 50 тыс. рублей для юридических лиц.

Сейчас за такое нарушение штраф составляет 500 рублей.