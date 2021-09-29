РИАМО - 29 сен. В московском театре «Ромэн» отменили проведение спектаклей с 29 сентября по 10 октября из-за двухнедельного карантина по коронавирусу, сообщается на официальном сайте культурного учреждения.

«Делаем это, заботясь о наших артистах и вашем здоровье. Надеемся, что вы отнесетесь к этому с пониманием», — сообщили в театре.

В учреждении не уточнили, кто именно проходит карантин по Covid-19, однако отметили, что показ спектаклей возобновиться с 14 октября.

«Ромэн» — московский музыкально-драматический театр, основанный в 1931 году Иваном и Георгием Лебедевыми. Театр располагается в здании отеля «Советский», имеет статус Государственного бюджетного учреждения культуры (ГБУП). В его репертуар входят постановки на известные литературные произведения.

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