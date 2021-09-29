РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. По инициативе совета работающей молодежи сотрудники Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Госкорпорацию Ростех) стали участниками интереснейшего проекта «Буккроссинг» по обмену книгами, сообщает пресс-служба предприятия.

На проходной ЦНИИТОЧМАШ установили стеллаж, с которого любой желающий может взять понравившуюся книгу или оставить издание из своей коллекции. Это не только обмен книгами, а еще и возможность найти интересных собеседников и друзей.

Специалист по внешнеэкономической деятельности отдела внешнеэкономической деятельности и гражданских проектов Вера Огульчанская, которая предложила этот проект, рассказала, что идею вынашивала давно.

«Дома есть хорошие книги, которые вряд ли кто-то будет перечитывать, а так они получают вторую жизнь и не пылятся бесполезно на полках», - пояснила Огульчанская.

По мнению начальника бюро технического обучения отдела управления персоналом Анастасии Посулихиной, проект этот нужный.

«Очень интересно подходить к стеллажу и выбирать книги. И сама несколько принесла. Пусть коллеги читают с удовольствием», - сказала Посулихина.

Каждый день стеллаж пополняется новыми экземплярами из домашних библиотек старожилов института и молодых специалистов. Сотрудники ЦНИИТОЧМАШ на собственном примере в очередной раз доказывают, что Россия остается самой читающей страной в мире.