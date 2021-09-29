РИАМО - 29 сен. Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр предложил оборудовать весь общественный транспорт России наружными и салонными видеорегистраторами для повышения безопасности пассажиров и других участников дорожного движения, сообщает «Вечерняя Москва».
Хайцеэр считает, что оборудовать транспорт устройствами видеонаблюдения стоит после определения единого для всей техники стандарта – это позволит избежать коррупции в данном вопросе.
В качестве полезного практического примера таких мер эксперт назвал использование в каждой полицейской машине видеорегистраторов, а также напомнил, что устройства видеозаписи хотят разместить у сотрудников полиции на груди. По его мнению, эта инициатива подойдет и для общественного транспорта.
Он отметил, что видеонаблюдение в транспорте позволит пресечь совершение в нем противоправных и противозаконных действий, а также развеет ложные обвинения.
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