РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 сен. Жители городского округа Балашиха проявили хорошую активность на выборах в Госдуму и Мособлдуму, явка избирателей составила более 50%, сообщил глава Балашихи Сергей Юров в ходе программы «Прямой разговор» на телеканале «360 Балашиха».

Трансляцию программы провели на территории благоустроенного Пестовского парка в новом семейном кафе, которое открылось в августе текущего года.

«В сентябре прошло много значимых событий для всей страны, нашего Подмосковья и Балашихи, одно из которых - выборы в Госдуму и Мособлдуму. Они у нас прошли достаточно активно. На 184 избирательных участках проголосовало более 50% избирателей нашего города. На выборы пришло более 187 тыс. человек», - сказал Юров.

Он добавил, что впервые выборы проходили в новом формате в течение 3 дней, когда жители могли прийти на избирательные участки в пятницу, субботу или воскресенье и проголосовать за тех кандидатов, которые по их мнению должны представлять интересы города на региональном и федеральном уровнях.

«Уже сегодня ведется работа по формированию нового состава Мособлдумы, по подготовке первого заседания Госдумы. Убежден, что те кандидаты, которые получили сегодня поддержку жителей, и которые на протяжении долгих лет работают на территории нашего города, глубоко знают его проблемы, помогают в решении наболевших вопросов, реализации многих проектов, оправдают их ожидания. В этом и есть наша задача», - отметил Юров.

В ходе программы глава Балашихи также рассказал о предстоящем строительстве новых школ, детских садов, спортивных объектов, благоустройстве городских территорий, реконструкции объектов здравоохранения, дорог и социальной газификации в городском округе.