РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил ветерана Великой Отечественной войны Марию Рохлину с 97-летием.

Когда началась война, Марии Михайловне было всего 16 лет, она только окончила школу. Мечтала стать летчицей и успела поступить в Харьковский авиационный институт. Но на третий день войны уже получила уведомление с кружкой и ложкой явиться на станцию Софиевка на оборонительные работы. В это время началась бомбежка, ей пришлось оказывать медицинскую помощь танкистам. Позднее, вместе с бригадой бойцов она дошла до Сталинграда. Там помогала переправлять тяжелораненых солдат. За неделю до освобождения Сталинграда девушка едва не замерзла. На ее счету огромное количество спасенных жизней советских солдат и офицеров. Окончание войны фронтовичка встретила в Чехословакии, а Победу вместе с другими бойцами - в немецком городе Дрезден.

В настоящее время ее знает весь Подольск. Ветеран ведет активную деятельность - общается с историками, посещает места захоронений, рассказывает школьникам о героизме советских солдат, пишет книги и участвует в современной жизни города и всей Московской области.

«Вручил имениннице памятную автобиографию, подготовленную Центральным Архивом Министерства обороны, куда вошли копии документов о боевом пути, наградные листы, фотографии, весь линейный путь Марии Михайловны! От всей души желаю, чтобы яркая жизнь нашей боевой землячки была полна гениальными победами! Мы гордимся Вами, наша дорогая Мария Михайловна!» - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».