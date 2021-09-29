РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. Сотрудников МУП «Водоканал» Подольска привили от гриппа вакциной «Совигрипп» для взрослого населения, сообщает пресс-служба предприятия.

В сезоне 2021-2022 года Всемирная организация здравоохранения рекомендовала включить в состав трехвалентной вакцины следующие штаммы вирусов гриппа: A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09, A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2), B/Washington/02/2019, B/Phuket/3073/2013 (последний — для четырехвалентной вакцины). В рекомендованном ВОЗ составе вакцины изменились два штамма вируса гриппа А, которые ранее в популяции не циркулировали.

В Подольске активно прививают взрослое население. Особое внимание уделяется тем, кто находится в группах риска — медикам, сотрудникам системы образования, сферы услуг, ЖКХ, тем, кто имеет хронические заболевания, беременным женщинам, лицам старше 60 лет.

Вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводится без совмещения с какими-то другими прививками. То есть сначала нужно привиться двукратно от коронавирусной инфекции, выдержать месяц, затем делать прививку от гриппа. Ее можно совмещать с прививкой от пневмококковой инфекции для профилактики пневмонии в предэпидимеческий период и любыми другими прививками из Национального календаря.

Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства в рамках ОМС бесплатно. Также вакцинация проводится в специализированных прививочных мобильных пунктах округа по ряду адресов, в том числе в гипермаркете «Глобус» по будням с 10:00 до 16:00, в субботу - с 10:00 до 14:00, в ТЦ «Остров сокровищ» по будням (кроме среды и четверга) - с 11:00 до 16:00, в субботу - с 11:00 до 16:00, в ТЦ «Леруа Мерлен» в субботу - с 13:00 до 15:00, в ТЦ «Кузнечики Маркет» в среду и четверг - с 11:00 до 16:00, в ТЦ «МЕТРО» в пятницу - с 13:00 до 18:00, в субботу - с 9:00 до 13:00, в МФЦ микрорайона Климовск на улице Заводская, 7, в будние дни - с 9:00 до 13:00.

О датах проведения следующей вакцинации от гриппа на базе предприятия для работников МУП «Водоканал» сообщат дополнительно.

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