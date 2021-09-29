В Москве и Подмосковье продолжается массовая бесплатная вакцинация от COVID-19. В регионы поставляется не только «Спутник V», но и другие вакцины – «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». При этом последний препарат требует введения только одной дозы. Чем «Спутник Лайт» отличается от двухкомпонентного «Спутника V», кому показана вакцина и где можно сделать прививку этим препаратом, читайте в материале РИАМО.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

В чем отличия

«Спутник Лайт» – это новая векторная вакцина от коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Она успешно прошла испытания и была зарегистрирована Министерством здравоохранения России 6 мая 2021 года.

Как рассказала врач-эпидемиолог Видновской РКБ Ольга Ненастина, это первый компонент известного российского препарата «Спутник V», в основе которого лежит 26-й серотип аденовирусных частиц вируса SARS-CoV-2.

«В вакцину внесено несколько изменений. Во-первых, геном аденовируса лишили возможности размножаться в клетках, и генетический материал доставляется напрямую в клетку. Во-вторых, он теперь имеет S-белок коронавируса. После его введения организм сам начинает вырабатывать S-белок «короны», в ответ на который иммунитет вырабатывает антитела», – рассказала РИАМО Ольга Ненастина.

Педиатр и аллерголог из Одинцова, победитель конкурса «Народный доктор Московской области» Павел Бережанский обращает внимание, что от вакцинации невозможно заболеть коронавирусом или другой ОРВИ, так как изменен геном вируса, и он не может реплицировать.

Главная особенность «Спутника Лайт» заключается в том, что это однокомпонентная вакцина. Как отмечает врач общей практики, эксперт по вопросам медицинской практики цифровой платформы «Инициатор» Регина Шайдуллина, в отличие от «Спутника V», где используются векторы на основе двух серотипов аденовируса и, соответственно, вводится две дозы, «Спутник Лайт» представлен только первой дозой.

«Несмотря на всего лишь одну дозу, вакцина в состоянии защитить от тяжелого течения коронавирусной инфекции. Однако следует упомянуть, что двухкомпонентный «Спутник V» дает вакцинированным более сильную защиту от заражения на более длительный срок по сравнению со «Спутником Лайт»», – поясняет эксперт.

С коллегой согласен и Павел Бережанский: «Вакцина «Спутник Лайт» переносится легче, так как содержит меньше чужеродного компонента. Но при этом иммунитет против коронавируса чуть слабее, чем от «Спутника V»».

«Готова была уволиться»: привитые москвичи рассказали о страхе перед вакцинацией>>

Кому показан «Спутник Лайт»

Преимущество двухкомпонентной вакцины вступает в силу только через 2-3 недели после введения второй дозы, отмечает Регина Шайдуллина. Именно поэтому «Спутник Лайт» подходит для ревакцинации либо для тех, кто уже переболел коронавирусом.

«У таких людей уже есть антитела, и однократное введение вакцины сможет поддержать их на нужном уровне. Согласно указаниям производителя, «Спутником Лайт» рекомендуется прививаться лицам от 18 до 60 лет при отсутствии противопоказаний. К ним относятся гиперчувствительность к компонентам вакцины или ее аналогам, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, беременность и лактация, детский возраст до 18 лет», – добавляет эксперт.

Эпидемиолог Ольга Ненастина обращает внимание, что облегченная версия «Спутника» способствует быстрой выработке иммунитета и позволяет человеку получить сертификат о пройденной вакцинации в короткие сроки. В то же время прививка имеет ряд минусов: иммунитет сохраняется не более 4-5 месяцев, тогда как двухкомпонентный «Спутник V» дает защиту в среднем на 1 год, хотя ревакцинироваться врачи рекомендуют уже спустя полгода. Кроме этого, эффективность вакцины «Спутник Лайт», по данным производителя, ниже примерно на 12%.

«Задача «Спутника Лайт» – вакцинировать быстрее и больше людей, что очень важно, если наступит подъем заболеваемости», – отмечает в беседе с РИАМО главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения Московской области, директор НИКИ детства МЗМО Нисо Одинаева.

Эксперт выделяет его достаточно высокую эффективность для вакцинации переболевших и ревакцинации – показатель превышает эффективность многих вакцин, требующих двух уколов.

«По словам директора Центра имени Гамалеи А. Гинцбурга, готовятся испытания «Спутника Лайт» для вакцинирования детей. Одновременно изучается возможность вакцинации маленьких россиян интраназальной формой «Спутника V»», – говорит Одинаева.

Фальшивая вакцинация и QR‑коды: как мошенники зарабатывают на поддельных документах>>

Не надо считать антитела

Тем, кто недавно перенес аденовирусную инфекцию, Павел Бережанский рекомендует прививаться двухкомпонентной вакциной, так как при вакцинации собственные и еще работающие антитела к аденовирусу могут снизить иммунный ответ.

Бережанский отмечает, что «Спутник Лайт» идеально подходит для ревакцинации. Однако если вы решили ревакцинироваться от коронавируса и привиться от гриппа, очень важно, чтобы межу вакцинами прошло 28 дней.

«Часто после вакцинации «Спутником Лайт» пациенты проверяют содержание антител к коронавирусу и обнаруживают их низкое количество. Однако это не значит, что у вас их нет. Дело в том, что стандартный анализ показывает общее число антител против коронавируса. А в нашем случае вакцина создана для формирования иммунитета к спайк-белку, который не дает проникать коронавирусу в клетки, и общий анализ на антитела этого не показывает», – поясняет эксперт.

Заполировать «Пфайзер» «Спутником»: москвичи в Европе о взаимном непризнании вакцин>>

Где можно привиться «Спутником Лайт»

Ревакцинация от коронавируса в Москве началась с 1 июля 2021 года. Она рекомендована тем, кто прививался более полугода назад. Для граждан доступен как «Спутник V», так и однокомпонентная вакцина. Какой из препаратов использовался ранее, значения не имеет.

«Спутник Лайт» можно получить по записи в центрах вакцинации при городских поликлиниках, а также по очереди в выездных пунктах в общественных местах, например, торговых центрах, и в павильонах «Здоровая Москва». Посмотреть их адреса и режим работы можно на сайте мэра Москвы.

Кроме тех, кто собирается сделать повторную прививку, «Спутник Лайт» доступен трудовым мигрантам с 27 июня 2021 года. Вакцинация проводится в многофункциональном миграционном центре в деревне Сахарово, в «Лужниках» и в 25 поликлиниках в отделениях платных услуг. Стоимость составляет 1300 рублей.

Граждане, переболевшие Covid-19 более полугода назад, несмотря на рекомендации специалистов, пока не могут впервые привиться именно «Спутником Лайт». Для первичной вакцинации пока доступны только «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Отказ от вакцины и медотвод: эксперты рассказали, что делать при обязательной вакцинации>>