РИАМО - 29 сен. По мнению диетолога Марины Макиши, для профилактики в осенне-зимний период женщинам после 40 лет рекомендуется прием витаминов D, B и C в небольших дозах, прием других витаминов и увеличение дозировки допускаются только после консультации с врачом, сообщает газета «Вечерняя Москва».

Макиша отметила, что осенью организм особенно нуждается в витамине D. Тем не менее, перед его приемом рекомендуется сдать анализы для выявления возможной нехватки витамина. Если дефицит есть – врач даст индивидуальные рекомендации по приему, а если нет – витамин можно употреблять в профилактических дозах.

Также полезны витамины группы B, они снизят утомляемость и помогут в борьбе со стрессовыми и депрессивными состояниями.

Нехватку в рационе овощей и фруктов поможет компенсировать витамин C.

«Можно принимать витамин C, если в осенне-зимний период количество овощей и фруктов в рационе сокращается», - сказала диетолог.

Она подчеркнула, что увеличение дозировки и прием прочих добавок обязательно нужно согласовывать с врачом.