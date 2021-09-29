РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. Подольская команда юнармейской сборной «Патриоты Подолья» представляет Подмосковье на финале Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», сообщается в группе «ММЦ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Финал престижных соревнований начался в среду и завершится 3 октября в парке «Патриот» и на военном полигоне «Алабино» в Московской области. Более 70 сборных юных патриотов представляют свои регионы на состязании. Честь Подмосковья на соревнованиях защищает команда юнармейской сборной «Патриоты Подолья».

Командам предстоит отразить атаку условных диверсантов, примерить на себя роль саперов, преодолеть зараженную местность, оказать первую доврачебную помощь и многое другое.

Военно-спортивная игра «Победа» проводится в России более 20 лет. Она продолжает традиции легендарной «Зарницы», на которой выросло несколько поколений настоящих патриотов. Современная военно-спортивная игра – это комплекс просветительно-соревновательных мероприятий по патриотическому воспитанию, физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков. Конкурсная программа для всех этапов игры разработана и проводится совместно Министерством обороны РФ, движением «Юнармия» и КВЦ «Патриот».

Игра проводится в несколько этапов – на уровне муниципалитетов, субъектов федерации. Это десятки тысяч детей и подростков из 85 регионов России. Лучшие из лучших попадают в финал. В 2015 году финал «Победы» прошел в Севастополе, в 2016 году – в Волгограде. С 2017 года финал игры проходит на территории парка «Патриот». Каждый финал – это уникальное по своему масштабу и зрелищности событие, настоящий фестиваль с конкурсами, концертами, шоу, интерактивными развлекательными площадками.