РИАМО - 29 сен. В московском ТРЦ «Гагаринский» оперативно устранили выявленные нарушения мер соблюдения масочного режима. С каждым посетителем проводится индивидуальная работа: на входе проводят термометрию и раздают маски, сообщили РИАМО в отделе рекламы и PR торгово-развлекательного центра «Гагаринский».

Количество сотрудников охраны на входах в центр увеличено – они прошли дополнительный инструктаж о порядке действий и методах работы с посетителями.

Посетителям ТРЦ выдают медицинские маски и проводят термометрию, а в помещениях восстановлена разграничительная разметка.

Администрация торгового комплекса организовала взаимодействие с сотрудниками Росгвардии, Роспотребнадзора и Объединением административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы. Для представителей этих ведомств выделено отдельное помещение.

В случае, если гость ТРЦ по какой-либо причине снял с себя маску, то его обслуживание будет прекращено. Сотрудники Росгвардии будут контролировать ношение средств индивидуальной защиты посетителями.

Ранее в ОАТИ заявили, что торговом центре «Гагаринский» были зафиксированы нарушения антиковидных мер. Из-за этого центру грозило закрытие на 90 суток и крупный штраф.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>