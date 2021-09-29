РИАМО - 29 сен. На объектах жизнеобеспечения Солнечногорска проводятся дополнительные инструктажи по пожарной безопасности с персоналом, один из них прошел в местном имущественном комплексе ЖКХ, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Инструктажи проводят в преддверии зимнего сезона с персоналом котельных, водозаборных узлов и других ресурсоснабжающих организаций.

Во время инструктажа сотрудников предприятия МКП «ИК ЖКХ» начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дмитрий Нилов обратил внимание на необходимость строгого соблюдения основных требований пожарной безопасности, напомнил о порядке действий при возникновении чрезвычайной ситуации.

В рамках занятия была проверена работоспособность систем автоматической противопожарной защиты, состояние путей эвакуации, первичных средств пожаротушения, а также готовность персонала к принятию неотложных мер во время пожара, в том числе умение использовать первичные средства пожаротушения.

Подобные встречи с инспекторами государственного пожарного надзора рекомендовано проводить на постоянной основе.