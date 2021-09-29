РИАМО - 29 сен. Во время коронавируса обоняние может пропасть по той причине, что вирус воздействует на центр обоняния в головном мозге. Это также является косвенной причиной сниженного настроения после болезни, сообщила в интервью РИАМО врач-оториноларинголог, фониатр, кандидат медицинских наук Анна Колесникова.

«Коронавирусы и раньше были возбудителями ЛОР-заболеваний, но у Covid-19 есть свои особенности, в первую очередь — аносмия, то есть потеря обоняния. Раньше при любых заболеваниях полости носа или околоносовых пазух многие отмечали снижение обоняния, но обычно оно восстанавливалось сразу после выздоровления. А вот с ковидом все сложнее: приходится чаще работать с людьми, потерявшими возможность ощущать запахи», — сказала Колесникова.

Она добавила, что после инфекции обоняние может восстановиться за 3-6 месяцев, а у кого-то оно и вовсе не восстанавливается. Восстановление обоняния зависит от степени повреждения обонятельных рецепторов и клеток вокруг них, от воздействия вируса на центр обоняния в головном мозге.

«Есть исследования, согласно которым после ковида в зоне мозга, отвечающей за восприятие запахов, уменьшается количество серого вещества. Именно поэтому пациентов, перенесших Covid-19, беспокоят полная и частичная потеря обоняния», — рассказала Колесникова.

Она добавила, что та же зона мозга отвечает за эмоциональное состояние человека, поэтому те, кто переболел коронавирусом, могут жаловаться на сниженное настроение.

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