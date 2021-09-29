РИАМО - 29 сен. Росгвардейцы задержали жителя Люберец, попытавшегося украсть из магазина кондиционер. Он попал под видеокамеры в супермаркете, когда переклеивал ценники с дешевого товара на дорогой, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Экипаж группы задержания выехал по сигналу «Тревога» в охраняемый гипермаркет, расположенный на 22 км Новорязанского шоссе.

Выяснилось, что после того, как мужчина переклеил ценники, он проследовал на кассу и пытался расплатиться за товар стоимостью более 48 тыс. рублей по меньшей цене. Работники магазина нажали кнопку тревожной сигнализации.

Росгвардейцы задержали злоумышленника и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался 28-летний местный житель.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.