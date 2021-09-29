РИАМО - 29 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин отказался от мандата депутата Госдумы, сообщает ТАСС.

Также он мандата отказалась главврач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко. Оба кандидаты выдвигались от партии «Единая Россия».

Выборы в Госдуму проходили 17-19 сентября. В ряде регионов проводилось онлайн-голосование, в том числе и в Москве. По итогам электронного голосования партия «Единая Россия» набрала 44,77% голосов, КПРФ – 15,53%, «Новые люди» получили 7,86%, ЛДПР – 7,45%, «Справедливая Россия – За правду» – 6,84%.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров направили в ЦИК заявление об отказе от мандатов депутатов Государственной думы.