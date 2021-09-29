РИАМО - 29 сен. Сотрудники столичной полиции не блокировали и не входили внутрь здания, где находится приемная первого вице-спикера Госдумы РФ Ивана Мельникова, сообщается на сайте «МВД Медиа».
В ведомстве пояснили, что полиция в данный момент проводит задержания причастных к организации несанкционированных акций КПРФ 20 и 25 сентября.
Оперативники установили гражданина Иванова, который находится в офисе юридической службы московского горкома КПРФ более 5 суток и отказывается выходить. Также в здании приемной первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова находился гражданин Биджев, который аналогичным способом пытался уйти от административной ответственности.
Столичная полиция продолжит выявлять граждан, которые участвовали в несогласованных акциях КПРФ и призывали к участию в них других людей.
Ранее представители КПРФ заявляли, что полиция якобы блокировала их московский офис и пыталась не допустить подачи иска в суд о признании итогов выборов в Москве недействительными.
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