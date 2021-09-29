РИАМО - 29 сен. Сотрудники столичной полиции не блокировали и не входили внутрь здания, где находится приемная первого вице-спикера Госдумы РФ Ивана Мельникова, сообщается на сайте «МВД Медиа».

В ведомстве пояснили, что полиция в данный момент проводит задержания причастных к организации несанкционированных акций КПРФ 20 и 25 сентября.

Оперативники установили гражданина Иванова, который находится в офисе юридической службы московского горкома КПРФ более 5 суток и отказывается выходить. Также в здании приемной первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова находился гражданин Биджев, который аналогичным способом пытался уйти от административной ответственности.

«ГУ МВД России по Москве расценивает публичные заявления представителей КПРФ как попытку придать политический окрас законным действиям сотрудников полиции, осуществляющим мероприятия по обеспечению общественного порядка. Эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности», – отметили в пресс-службе.

Столичная полиция продолжит выявлять граждан, которые участвовали в несогласованных акциях КПРФ и призывали к участию в них других людей.

Ранее представители КПРФ заявляли, что полиция якобы блокировала их московский офис и пыталась не допустить подачи иска в суд о признании итогов выборов в Москве недействительными.