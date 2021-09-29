РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. Коллектив АО «НИИ НПО «ЛУЧ» Подольска наградили благодарностью президента России, также сотрудницу НИИ отметили медалью «За заслуги в освоении атомной энергии», сообщает пресс-служба института.

27 сентября генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев вручил государственные награды и отраслевые знаки отличия сотрудникам и коллективам предприятий контура АО «Наука и инновации» на праздничных мероприятиях ко Дню работника атомной промышленности.

Благодарность президента РФ объявлена коллективу АО «НИИ НПО «ЛУЧ» за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Указом президента за значительный личный вклад в развитие атомной отрасли и многолетний добросовестный труд медалью «За заслуги в освоении атомной энергии» награждена ведущий инженер-конструктор «ЛУЧа» Галина Сохарева.

«За 75 лет силами тысяч сотрудников создано уникальное предприятие. Пожалуй, вряд ли найдется подобный нашему институт, в котором такое большое количество технологий находит широкое применение в различных отраслях промышленности. Наш коллектив всегда славился выдающимися результатами в самых сложных направлениях науки и техники. В этот торжественный день очень ценно получить от президента страны такую высокую награду. К профессиональному празднику мы подошли с хорошими результатами. Важные, перспективные проекты реализуются в каждом нашем отделении», – сказал генеральный директор АО «НИИ НПО «ЛУЧ» Павел Карболин.

Он выразил коллективу института искреннюю благодарность за профессионализм, ответственность и преданность делу. Карболин отметил, что впереди – покорение новых вершин, реализация эксклюзивных задач, это интересный и полный ярких свершений путь. Он пожелал всем крепкого здоровья, вдохновения, неиссякаемой энергии для творческих идей и новых научных открытий.