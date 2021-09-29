РИАМО - 29 сен. Более 1,8 тыс. человек информируют пассажиров и проверяют соблюдение масочного режима в общественном транспорте столицы. Контроль усилен по рекомендации санитарных врачей, сообщает пресс-служба ГКУ «Организатор перевозок».

Для обеспечения требований по соблюдению масочного режима задействован весь штат контролеров учреждения и сотрудников службы безопасности метрополитена.

«Более 1,8 тыс. работников информируют пассажиров и проверяют соблюдение безопасного пребывания на наземном и ж/д транспорте, на всех участках метро: на входах, перронах, в вагонах поездов, охватывая 100% станций, а также на вокзалах», - сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

В этом месяце в столичном транспорте выявили свыше 35 тыс. нарушений масочного режима. Голосовые объявления продолжают предупреждать москвичей о необходимости соблюдать масочный режим.

С сентября контролеры перешли на электронное оформление постановлений. Это позволит исключить ошибки и сократить процедуру оформления документов до 5 минут.

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