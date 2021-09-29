РИАМО - 29 сен. В Подмосковье стартовал VII Московский областной чемпионат «Абилимпикс», это соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

«В течение двух дней на 36 площадках региона будут проводиться соревнования по 88 компетенциям, в которых примут участие свыше 800 человек: студенты, специалисты и школьники», – сказала зампред правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что движение «Абилимпикс» активно развивается в Подмосковье с 2015 года.

«Наши участники традиционно демонстрируют высокие результаты. Уверена, что и в этом году у них получится в лучшем виде продемонстрировать свои навыки и умения. Победители областного чемпионата представят нашу область на Национальном чемпионате. В прошлом году команда региона заняла там третье общекомандное место. Это большое достижение, но нам есть, к чему стремиться. Желаю всем удачи!», – рассказала Каклюгина.

Мероприятие проводится для профессиональной ориентации людей с инвалидностью, содействия в трудоустройстве.