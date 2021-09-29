РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 сен. В Домодедове для подростков и молодежи проведут чемпионат «Эрудит», первый тур состоится 9 октября, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Участие могут принять Дома культуры, молодежные центры, клубы по месту жительства, учреждения образования. В команде должно быть не более 7 человек в возрасте от 14 до 35 лет. От одного учреждения может быть не больше 2 команд.

Заявки на участие принимаются до 6 октября на почту: integral.dmd@mail.ru

Первый тур пройдет 9 октября в 12:00 в МКЦ «Победа». Второй - 16 октября в том же месте и в то же время.