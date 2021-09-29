РИАМО - 29 сен. В Жуковском задержали пьяного мужчину, испортившего видеокамеру системы «Безопасный регион», установленную при входе в подъезд жилого дома на улице Лацкова, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Благодаря записи мужчину удалось оперативно найти. Сотрудники полиции установили его личность.

Нарушителем оказался житель дома, где произошел данный инцидент. Теперь мужчина должен будет возместить причиненный ущерб за испорченную видеокамеру порядка 30 тыс. рублей, также ему грозит штраф за административное правонарушение.

«Система видеонаблюдения «Безопасный регион» в городском округе Жуковский в настоящее время включает в себя свыше 650 видеокамер. К системе подключены видеокамеры, установленные на подъездах многоквартирных домов, на въездах и выездах города с возможностью распознавания номеров автомашин, также видеонаблюдение установлено на социальных и коммерческих объектах, объектах транспортной инфраструктуры, в местах массового скопления людей, крупных дорожных развязках, перекрестках, пешеходных переходах, во дворах», - сказал зампред правительства Московской области - руководитель ГУРБ Роман Каратаев.