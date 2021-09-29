РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 сен. Родители воспитанников нового детского сада №36 «Жемчужинка» на ул. Твардовского в Балашихе в среду пожаловались в соцсетях на то, что в учреждении не выполняют мероприятия по созданию и поддержанию необходимого уровня защищенности детей - постоянно открывают калитку, по данному обращению проведена проверка, сообщила «РИАМО в Балашихе» заведующая дошкольным учреждением Алена Корчагина.

«По результатам сегодняшней проверки нарушений не выявлено. Мы действуем согласно положению «О контрольно-пропускном режиме» в нашем учреждении. Согласно документу, прием воспитанников осуществляется с 7:00 до 8:30 через центральный вход, после чего калитка и входная дверь всегда закрываются на замок. А вечером она открыта с 15:30 до 19:00. Воспитанники выдаются родителям или заменяющим их лицам только в порядке, установленном договором МБДОУ и родителями под контролем сотрудника охраны и дежурного администратора учреждения», - сказала Корчагина.

Она добавила, что более подробно с пунктами положения о контрольно-пропускном режиме в детский сад можно ознакомиться на официальном сайте учреждения в разделе «Безопасность».

Кроме того, в своем обращении родители воспитанников отметили, что сад новый, а родителей просят закупать уличные и развивающие игрушки.

«Это не так. Игрушек в нашем учреждении достаточное количество. К примеру, в нынешнем году мы закупили игрушек и различных пособий на общую сумму более 1,1 млн рублей», - подчеркнула Корчагина.