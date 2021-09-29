РИАМО - 29 сен. Депутаты Московской городской думы приняли решение отправить в Госдуму законодательную инициативу об усилении административной ответственности за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время, передает корреспондент РИАМО.

«В настоящее время одной из острых проблем многих крупных населенных пунктов, особенно таких городов-миллионников, как Москва, является проблема нарушения тишины и покоя граждан, вызываемая шумом автомобилей, мотоциклов, квадроциклов и иных транспортных средств», - сказал заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Андрей Корнеев.

Он отметил, что нынешний штраф в 500 рублей недостаточно высок.

Законопроектом предполагается, что размер штрафа будет зависеть от категории транспортного средства и мощности его двигателя, при этом для граждан штраф может превышать пять тысяч рублей.

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников общал, что столица попросит Госдуму передать регионам полномочия по фиксации нарушения уровня шума от автомобилей и мотоциклов, а также наказанию водителей.