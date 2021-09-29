РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 сен. В Домодедове за 9 месяцев текущего года появились на свет более 130 детей, сообщили в пресс-службе Главного управления ЗАГС Московской области.

Наибольшей популярностью среди мальчиков пользовались имена Александр, Даниил и Ярослав, среди девочек – Алена, Алиса и Полина. Также родители давали своим детям и необычные, редкие имена. Среди них – Мирон, Нестор, Платон, Александрия, Серафима, Евангелина.

Одновременно с регистрацией рождения в органе ЗАГС сотрудники оформляют заявление на денежную выплату, выдают полис обязательного медицинского страхования, присваивают ребенку ИНН, ставят на очередь в детский сад и прикрепляют к поликлинике.