РИАМО - 29 сен. Всероссийская перепись населения в России будет стоить более 30 млрд рублей, заявил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

«Общая стоимость составляет сейчас порядка 32 млрд рублей. Если в расчете на душу населения, то это считается одной из самых дешевых переписей в мире», — сказал Смелов.

Он отметил, что половину средств потратят на зарплаты переписчикам.

«Данные переписи нужны для решений, как строить социальную политику в перспективе, планы на строительство социальной инфраструктуры, для принятия решений по развитию городов», - заключил Смелов.