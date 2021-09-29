РИАМО - 29 сен. Архитектурная концепция музея искусств «Эрмитаж – Москва» в бывшей промзоне ЗИЛ была согласована. Общая площадь комплекса составит около 12 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Согласована архитектурная концепция здания московского филиала «Эрмитажа», которое расположится на территории бывшей промзоны ЗИЛ. Фасады «здания-куба» будут представлять собой сетку из металлических конструкций, стилизованных под медь», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что общая площадь комплекса составит около 12 тыс. кв. м. Музей «Эрмитаж – Москва» возведут на пересечении бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко. Один из фасадов будет выходить на улицу Архитектора Леонидова и парк «Тюфелева роща».

По словам главного архитектора столицы, первого зампреда Москомархитектуры Сергея Кузнецова, здание комплекса представляет собой кубический объем. Он обернут в закольцованную трапециевидную сетку из металлических кассет «под медь».

К зданию пристроена одноэтажная галерея. Внутреннюю отделку сделают из натурального дерева с включениями стекла, бетона, элементов из нержавеющей стали. На 5 этаже, в зоне открытой террасы будет пергола из деревянных конструкций. По периметру здания будут распределены еще террасы, их выполнят из стальных конструкций.

В музее будут выставочные залы, офисы, общественные пространства, ресторан, паркинг на подземном уровне. На входе будет организовано остекленное пространство с многоярусными антресолями. Там планируется размещать крупногабаритные экспонаты. Из демонстрационного зала можно будет попасть в функциональную часть, где будут находиться магазин, ресепшн, гардероб, ресторан, конференц-зал, интерактивная зона.

На 2-5 этажах будут находиться выставочные залы, а у ресторана будет индивидуальный интерьер. Его стены и колонны выполнят из бетона с отделкой металлическими кассетами «под медь». На потолке сформируют узор из деревянных элементов.