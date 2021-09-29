РИАМО - 29 сен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что арест основателя Group-IB Ильи Сачкова никак не относится к теме инвестиционного климата в РФ и не повлияет на него. Об этом сообщает Nation News.

По словам Пескова, Кремль в курсе ареста Сачкова, но деталями произошедшего там не располагают.

«Задержание основателя Group-IB не повлияет на деловой климат в РФ», — подчеркнул он.

Основателя и гендиректора компании Group-IB Илью Сачкова задержали по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). В офисах компании провели обыски. По решению Лефортовского суда Москвы Сачкова арестовали на 2 месяца.

Group-IB — одна из крупнейших российских компаний, которая специализируется на решении задач, связанных с кибербезопасностью. Она была основана в 2003 году. Офисы фирмы находятся не только в РФ, но и в других странах мира.