РИАМО - 29 сен. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева подтвердила, что заразилась коронавирусной инфекцией. Также она попросила журналистов не беспокоить ее родных.

«Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь. Прошу всех: не звонить мне и моей семье. Очень прошу», – написала Гузеева в своем Instagram.

Телеведущая заявила, что ей «и так страшно». Она выразила надежду, что люди поймут ее и не будут лишний раз беспокоить.

Ранее СМИ сообщали, что Гузееву госпитализировали в больницу №40 в Коммунарке, где тестирование показало отсутствие коронавируса. Однако медики диагностировали у нее проблемы с почками.

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