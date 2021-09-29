РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 сен. В подмосковной Балашихе более 100 семей с детьми-инвалидами получили компенсацию оплаты школьной формы с начала года, поддержку могут получить все желающие из данной категории граждан, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Данные выплаты производились в рамках реализации программы «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Выплату могут получить те, чей доход на члена семьи ниже 20 370 рублей - это полтора прожиточного минимума. Размер выплаты составляет 13 020 рублей. Она распространяется как на учащихся подмосковных школ, так и на тех, кто учится на дому.

«На сегодняшний день 104 семьи с детьми-инвалидами на территории городского округа Балашиха получили выплату на школьную форму», - сказал начальник управления социальной защиты населения по городскому округу Балашиха Игорь Мамонкин.

Чтобы получить выплату необходимо обратиться в МФЦ или управление соцзащиты по месту жительства.

Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии управления: 8(495)521-31-08.