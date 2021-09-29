РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 сен. Новый футбольный газон укладывают на центральном стадионе подмосковного Красногорска – «Зорком», передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

По словам заместителя генерального директора МАСОУ «Зоркий» Вячеслава Манкоса, новое покрытие привезли из Италии. Это газон последнего поколения, который соответствует всем современным стандартам, что позволит проводить в Красногорске матчи Футбольной национальной лиги.

«В данный момент происходит раскладка газона, его подгоняют под размер поля. Дальше листы будут склеивать между собой. Вклеивать разметку игровой зоны. В дальнейшем – установка новых ворот», – пояснил Манкос.

Высота газона 60 мм. Кроме основы и травы на него уложат наполнитель – специальный кварцевый песок и кокосовую стружку. Такой «пирог» защищает покрытие от перепадов температуры и придает ему дополнительную прочность.

Завод-изготовитель дает на покрытие гарантию более 5 лет. Срок службы газона будет зависеть от интенсивности использования.

«Точно могу сказать, что новый газон гораздо мягче и безопаснее для футболистов. Он будет защищать суставы, колени», – подчеркнул Манкос.

На стадионе не только проводят различные матчи, но и тренируются воспитанники школы олимпийского резерва.

С наступлением холодов на поле заливают каток, где проводят турниры по хоккею с мячом и сеансы массового катания. По словам Манкоса, лед не повредит новому покрытию – оно рассчитано на эксплуатацию в зимний период.