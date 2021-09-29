РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 сен. В подмосковной Балашихе в текущем году планируют капитально отремонтировать около 160 многоквартирных домов на сумму более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Запланировано отремонтировать в том числе кровли в 61 многоквартирном доме, фасады в 11 домах, заменить 9 лифтов в 3 домах.

В рамках программы капитального ремонта 2020 года в Балашихе был включен 41 многоквартирный дом по общестроительным работам и 14 – по замене лифтов.

В 2020 году на территории региона капитально отремонтированы 2 429 многоквартирных домов. На 2021 год в Подмосковье запланирован ремонт 3 044 домов. На эти цели выделено более 21 млрд рублей.

По словам генерального директора Фонда капремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерия Николова, в рамках трехлетнего плана будет проведен ремонт более 7 тыс. домов.

«Срок окончания действия договоров – 30 декабря 2022 года», – подчеркнул Николов.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2021 год жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта, размещенной на сайте.