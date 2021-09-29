РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. В Подольске прошел круглый стол «Открытый диалог с бизнесом», на котором директор Подольского колледжа им. А.В. Никулина Павел Феоктистов подписал договор о сотрудничестве с предприятиями городского округа и прохождении там практики учеников, сообщили в образовательном учреждении.

На днях центр развития профессионального образования и совет директоров профессиональных образовательных организаций Подольска провели круглый стол «Открытый диалог с бизнесом» в колледже им. А.В. Никулина. Мероприятие направлено на гармонизацию деятельности системы среднего профессионального образования Московской области и потребностей рынка труда. Всего во встрече приняло участие более 40 человек, из них 32 руководителя предприятий и организаций.

Во время диалога обсудили вопросы взаимодействия, поговорили о дуальном обучении - организации практической подготовки на предприятиях с дальнейшим трудоустройством выпускников. Также рассмотрели возможности совместной работы бизнеса и системы среднего специального образования по обеспечению рынка труда квалифицированными специалистами.

Директора колледжей поделились опытом взаимодействия с предприятиями по подготовке кадров для городского округа, обозначили проблемы и пути их решения. В свою очередь представители предприятий выразили готовность к взаимному сотрудничеству.

В завершение работы круглого стола Феоктистов подписал договор о сотрудничестве с предприятиями Подольска.