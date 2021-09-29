РИАМО - 29 сен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России не планируют вводить новые ограничения по коронавирусу, сообщает Nation News.

Уточняется, что речь идет об ограничениях на федеральном уровне. Песков подчеркнул, что на сегодня ситуация с заболеваемостью складывается сложная, она требует самого серьезного внимания.

«Мы видим, что цифры растут. К сожалению, мы видим очередную тенденцию к повышению заболеваемости Covid-19», — сказал Песков.

За последние сутки в России выявлено 22 430 новых случаев заражения коронавирусом. Они зафиксированы в 85 регионах. Также за последние 24 часа вылечились от инфекции 18 456 человек, спасти не удалось 857 пациентов с диагностированным коронавирусом.

С начала пандемии в России выявлено 7 487 138 случаев Covid-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 206 388 летальных исходов, выздоровел 6 653 941 человек.

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