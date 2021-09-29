РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 сен. Сотрудники Госавтоинспекции Домодедова рассказали ученикам школы №1, как безопасно ориентироваться в дорожно-транспортной среде в условиях дождливой погоды, сообщается на странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Полицейские рассказали, какие «ловушки» могут подстерегать пешеходов при недостаточной видимости, и продемонстрировали важность ношения световозвращателей. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции провели тематические мастер-классы по переходу проезжей части. В частности, стражи правопорядка разъяснили, почему опасно отвлекаться на гаджеты во время движения.

В завершение мероприятия сотрудники Госавтоинспекции вручили школьникам яркие зонты со световозвращающими наклейками.