РИАМО - 29 сен. Сбербанк подготовил подарки для пользователей, которые прошли Всероссийскую перепись населения через портал госуслуг, заявил вице-президент Сбербанка, директор департамента по работе с государственным сектором Михаил Чачин.
Он отметил, что в акции приняли участие более десяти компаний, в том числе сервисы доставки.
«Всем прошедшим перепись станет доступна подписка на Сбербанк-Прайм на 3 месяца за 1 рубль. Экономия может достичь 18 тыс. рублей», – добавил Чачин.
По его словам, для получения подарков нужно будет ввести полученный после переписи цифровой код в Сбер ID. Подарки будут доступны до 31 декабря.
«Всю полноту подарков не хотим пока раскрывать. Хочется, чтобы осталась интрига», – заключил Чачин.
Двенадцатая в истории России перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями электронного переписного листа на портале госуслуг.
Предварительные итоги предстоящей переписи населения подведут в апреле 2022 года. Окончательные итоги обнародуют в четвертом квартале 2022 года.
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