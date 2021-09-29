РИАМО - 29 сен. Сбербанк подготовил подарки для пользователей, которые прошли Всероссийскую перепись населения через портал госуслуг, заявил вице-президент Сбербанка, директор департамента по работе с государственным сектором Михаил Чачин.

«Сбербанк принял принципиальное решение поддержать перепись. Мы выдаем переписчикам зарплатные карты со специальным дизайном, страхуем переписчиков. Тем, кто пройдет перепись онлайн, Сбербанк предлагает подарки от компаний, входящих в экосистему», – сказал Чачин.

Он отметил, что в акции приняли участие более десяти компаний, в том числе сервисы доставки.

«Всем прошедшим перепись станет доступна подписка на Сбербанк-Прайм на 3 месяца за 1 рубль. Экономия может достичь 18 тыс. рублей», – добавил Чачин.

По его словам, для получения подарков нужно будет ввести полученный после переписи цифровой код в Сбер ID. Подарки будут доступны до 31 декабря.

«Всю полноту подарков не хотим пока раскрывать. Хочется, чтобы осталась интрига», – заключил Чачин.

Двенадцатая в истории России перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями электронного переписного листа на портале госуслуг.

Предварительные итоги предстоящей переписи населения подведут в апреле 2022 года. Окончательные итоги обнародуют в четвертом квартале 2022 года.