РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 сен. Ключи дольщикам последнего корпуса в ЖК «Спасский мост» в подмосковном Красногорске планируют выдать в начале следующего года, сообщил глава округа Алексей Спасский.

«Ход работ по достройке последнего корпуса ЖК «Спасский мост», как и договаривались, вместе с собственниками квартир мониторим в еженедельном режиме», - написал Спасский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в настоящий момент на объекте завершается благоустройство. На 3 будущих детских площадках наносят резиновое покрытие, укладывают асфальт на проезжей части. Уже оборудованы экопарковки.

Заказано оборудование для инженерных сетей, систем вентиляции и пожаротушения.

«Стройка в графике, на объекте более 50 рабочих. Выдача ключей запланирована на начало следующего года», - заключил Спасский.