РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. В Главном управлении МЧС России по Московской области начался ежегодный смотр-конкурс на звание «Лучшее отделение на пожарной автоцистерне в 2021 году», соревнования среди подразделений ведомства проходят на территории Подольского учебного центра ФПС МЧС России, сообщается на сайте областного главка МЧС России.

По условиям соревнований командам необходимо за максимально короткое время преодолеть дистанцию и выполнить ряд упражнений. В том числе надеть боевую одежду и снаряжение, провести боевое развертывание с забором воды из открытого источника, проложить магистральную линию из 3 напорных рукавов, с помощью пожарных лестниц подняться на 3 и 4 этажи учебной башни, спасти условно пострадавшего через окно с помощью спасательной веревки. За нарушения, допущенные при выполнении упражнений, участникам начисляют штрафные баллы.

Победителей и призеров смотра-конкурса наградят в рамках торжественных мероприятий Главного управления МЧС России по Московской области.

Смотр-конкурс проводится с целью повышения профессионального мастерства личного состава подразделений Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Московской области в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.