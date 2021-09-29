Взрыв газа в жилом доме в Ногинске, произошедший в начале сентября, доказал, что чрезвычайные происшествия и катастрофы могут коснуться каждого. Обозреватель РИАМО собрал истории людей, переживших землетрясение, пожар и ДТП.

Евгений, 35 лет:

«Я был на Байкале в командировке, сел в машину на переднее сидение, туда, где в обычных авто находится водитель, — наша машина была праворульной. Шел дождь, температура колебалась в районе нуля и минус одного градуса, дорога была как стекло. Мы спускались со склона и, вроде бы, небыстро. Водитель начал притормаживать, но из-за льда на асфальте и сильного наклона дороги скорость авто начала увеличиваться. Дорога уходила влево, и водитель повернул руль, но машина продолжала ехать прямо.

В итоге автомобиль врезался с моей стороны в фонарный столб, который стоял на обочине. Я не был пристегнут и от удара после столкновения вылетел из машины вперед на несколько метров, пробив головой лобовое стекло. Очнулся уже в больнице, но сколько времени прошло с момента аварии — не помню.

Мне сказали, что у меня перелом позвоночника, но я не чувствовал боли, шевелил пальцами на ногах и вообще подумал: «Ну перелом и перелом. Ничего страшного, срастется!». Я не знал тогда, с чем придется столкнуться!

У меня было поломано пять позвонков в грудном отделе позвоночника, а шестой позвонок и вовсе рассыпался — мне установили на его месте имплант из титана. Спинной мозг вытек: на уровне грудного отдела его толщина составляла всего три миллиметра. Помимо этого, все ребра слева были сломаны, а еще и ключица, нога — малая берцовая кость. Легкие были порваны в двух местах с левой стороны. Были и сотрясение мозга, и потеря крови — во время операции в меня влили около четырех литров. Но внешних повреждений не было вообще: все эти травмы нашли, когда сделали МРТ.

Потом у меня дважды останавливалось сердце, и я учился заново дышать. Еще я пережил полтора месяца искусственной комы. А дальше — осознавал и принимал себя в новых условиях.

Мне хотелось жить и вернуться в мир людей: я ни секунды не думал о том, что не справлюсь с этим испытанием. С первых дней, когда сознание стало проясняться, меня не покидала идея вернуться в социум на своих ногах. Происходящее я оценивал как временные проблемы со здоровьем.

Еще в реанимации я начал заниматься. Отек и ушиб спинного мозга на уровне шейного отдела оставили свои последствия. У меня не работала левая кисть, но я разработал ее и вернул руке способность двигаться. И я смог восстановить память.

Через три месяца после аварии я впервые сел в кровати вопреки запретам врачей. Через шесть месяцев меня поставили вертикально на поднимающемся столе, чтобы я посмотрел в окно. Но через две минуты у меня потемнело в глазах, я стал терять сознание, и меня вернули в горизонтальное положение. Так начался мой долгий путь восстановления после ДТП.

Спустя год я стал вести YouTube-канал, где выкладывал видео своих занятий, старался поддержать в социальных сетях других людей, попавших в похожую ситуацию. Я много читал и подбирал для себя самые полезные упражнения для восстановления различных функций организма. Тогда у меня было парализовано все тело от груди до пальцев ног, не было чувствительности. Сейчас же я учусь ходить с низкими ходунками и даже без них.

Я прошел большой путь. Сейчас я думаю об открытии реабилитационного центра, где смогу передать накопленный опыт. Сегодня мы вместе с моей девушкой строим семью. В плане здоровья я восстановился — мне помогли специальные упражнения. А это значит, что они помогут и остальным людям. Главное — верить в себя, тогда все начнет получаться!

Меня поддерживают мои родители и друзья, которые прошли со мной через все эти годы после травмы. «Лишние» люди отсеялись, чему я благодарен, иначе я бы тратил свою жизнь на тех, кому я не нужен».

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Елена, 29 лет:

«Я на всю жизнь запомнила день, когда произошло землетрясение. Это случилось 25 ноября 2000 года в Баку — тогда я еще училась в начальной школе.

Мы жили на первом этаже, и на окнах у нас были решетки. После ванной я собиралась ложиться спать, и мама расчесывала мне волосы. Вдруг вокруг стало так тихо, что мне показалось, будто я потеряла слух, но потом послышался скрежет металла. Дедушка подумал, что кто-то полез по нашим решеткам вверх, и побежал на балкон ругаться. Да мы все подбежали к окну, а потом стала шататься люстра, и папа закричал: «Все в дверные проемы! Землетрясение!». Я очень испугалась тогда, стояла рядом с ним.

Толчки были довольно сильными: как оказалось, в эпицентре — в Каспийском море — они достигли магнитуды 6,8, а до нас дошли магнитудой 5,9.

Как только прекратились первые толчки, мы решили выбежать на улицу. Открыв дверь, мы увидели жителей подъезда, которые мчались с верхних этажей. Все были одеты очень легко — в ночные рубашки или домашнюю одежду, — а на улице тогда было уже холодно. Никто не знал, что делать: мы просто стояли и смотрели на дом, который трясло. Помню, мама стояла у фонарного столба, и к ней подошел сосед, сказал от него отойти, так как он кренился к земле. Мы вообще ничего не замечали из-за шока.

Дальше была просто суматоха: кто-то вернулся в дом, чтобы забрать вещи, и мы решили тоже сходить за самым ценным. Папа забрал деньги и документы, а моя старшая сестра, которая ходила с ним, взяла свою бижутерию и мою любимую куклу Барби. Это всех тогда очень развеселило, и мы до сих пор припоминаем ей это!

Между тем толчки продолжались, но уже были не такими сильными. Мы все ушли в парк, подальше от домов. Как только начинало трясти, мы сразу садились на землю. Спустя какое-то время все вернулись домой. Мы постоянно смотрели новости, узнавали у друзей, что с ними и как. У многих, кто жил на верхних этажах, попадала мебель, у других за несколько часов до землетрясения умерли животные.

Еще около семи дней мы ощущали небольшие толчки. Несколько недель мы спали в одежде, у нас была собрана сумка с вещами на случай, если придется убегать.

В начальной школе на какое-то время отменили все занятия, но, когда мы вернулись к обучению, опять произошло землетрясение. Мы сидели под партами, чтобы на наши головы ничего не упало.

Постепенно точки сошли на нет, но сколько времени это заняло, я не помню. Мы вернулись к обычной жизни, но этот период я, наверное, никогда не забуду».

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Анна, 33 года:

«В нашем доме несколько лет назад произошел пожар. Я была дома с двумя детьми, и каждый занимался своими делами: я была на кухне, а дети играли в своей комнате. Почувствовав запах гари, я не придала ему особого значения. Но потом запах начал усиливаться, и я побежала на балкон, а откуда увидела столб дыма. Несколькими этажами ниже горела квартира. Прямо под нами!

Я очень испугалась и, если честно, растерялась. Не знала, что мне делать. Побежала к детям — хотела предупредить без паники, но не вышло. Попросила старшую дочь одеться и одеть брата. Для себя решила, что нужно пробовать выйти по лестнице на улицу, но дым так быстро распространился, что спускаться одной с детьми стало опасно. Еще оттуда так кричали, был слышен такой грохот — не знаю, что именно там происходило в тот момент, но это заставляло нервничать.

Я решила дождаться спасателей в квартире. Налила в ведро воды и взяла несколько полотенец на всякий случай. Мы встали на балконе, и я молилась, чтобы пожарные приехали как можно скорее и спасли моих детей.

С каждой минутой становилось все страшнее. Хорошо, что мы могли хотя бы дышать через окно на балконе. Да и «вооружение» в виде мокрых полотенец меня несколько успокаивало. Минуты тянулись словно вечность! Слава Богу, все обошлось, и нас эвакуировали. Мы вместе с пожарными спустились по лестнице в подъезде в специальных масках.

В это время нас внизу ждал муж, которому я написала про происходящее еще в квартире. Мы потом еще долго проветривали комнаты, даже пропитывали поверхности специальными растворами, чтобы убрать запах. Потом вообще съехали из этого дома, но не из-за запаха, конечно».